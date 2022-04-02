Galatasaray Karagümrük maçı sonrası Domenec Torrent: O isimler derbide oynayamaz

Galatasaray'da Karagümrük maçı sonrası Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Torrent, "Sakatlıklara pazar günü bakacağız. Sonrasında Fenerbahçe'ye en iyi şekilde hazırlanacağız. Kimlerle oynayacağımızı bilmiyoruz ama en iyi şekilde oynayacağı. Mustafa Muhammed ve Sofine Feghouli'nin derbide oynama ihtimali yok." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 23:04 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022- 23:19