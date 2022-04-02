Galatasaray Karagümrük maçı sonrası Domenec Torrent: O isimler derbide oynayamaz
Galatasaray'da Karagümrük maçı sonrası Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Torrent, "Sakatlıklara pazar günü bakacağız. Sonrasında Fenerbahçe'ye en iyi şekilde hazırlanacağız. Kimlerle oynayacağımızı bilmiyoruz ama en iyi şekilde oynayacağı. Mustafa Muhammed ve Sofine Feghouli'nin derbide oynama ihtimali yok." dedi.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 23:04 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022- 23:19
İŞTE TORRENT'İN SÖZLERİ:
Oyuncuların başlangıcıyla ilgili memnunuz. Milli aralardan sonra ne olduğunu bilirim. her zaman zor maçlar oynanır. Farklı çalışıyorlar, kendilerini milli takımda hissediyorlar. Milli takımdan sonra bu maça odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu anlattık.
Kerem sakatlandı. Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed sakat döndü. Taylan Antalyalı ve Cicaldau daha fazla oynayamayacaklarını belirterek değişiklik istediler. Takımdan, taraftar ve başkandan bu galibiyet için memnunuz.
Sakatlıklara pazar günü bakacağız. Sonrasında Fenerbahçe'ye en iyi şekilde hazırlanacağız. Kimlerle oynayacağımızı bilmiyoruz ama en iyi şekilde oynayacağı. Mustafa Muhammed ve Sofine Feghouli'nin derbide oynama ihtimali yok.