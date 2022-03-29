Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi kapanıyor mu?

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası göreve gelen ancak takımdaki düşüşe engel olamayan Domenec Torrent için Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesinin ardından gözler ayrılığın ne zaman gerçekleşeceğine çevrildi. İşte son detaylar..

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 06:40