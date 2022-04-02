Galatasaray'dan Feghouli kararı! Sezon sonunda...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi takımda kimlerin kalacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda arka adelesinden sakatlanan ve 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Feghouli ile yeni sözleşme imzalanması beklenmiyor.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 06:40