Galatasaray'dan Feghouli kararı! Sezon sonunda...
Galatasaray'da yeni sezon öncesi takımda kimlerin kalacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda arka adelesinden sakatlanan ve 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Feghouli ile yeni sözleşme imzalanması beklenmiyor.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 06:40
Florya'ya sol arka adalesinde 2. derecede zorlanma ve yırtıkla döndü. 1 ay daha sahalardan uzak kalacak Feghouli böylece sezonu kapattı. Sezon sonu kontratı bitecek oyuncu ile sözleşme yenilenmesi beklenmiyor. Böylece Feghouli'nin Galatasaray kariyeri büyük ihtimalle son bulmuş oldu