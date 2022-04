Şampiyonlar Ligi'nde baskı her zaman var. Premier Lig'e 38 maç olduğu için kayıpları telafi etmek mümkün. Ama Şampiyonlar Ligi'nde hata payı çok düşük. Çeyrek final, yarı final ve finalde hiç hata şansınız yok. Geçen sezon finale giden yolda iyi işler çıkardık. Ama maalesef finalde Chelsea'i geçemedik. Önemli olan her sezon yeniden denemek. Bu sezon da bizim için bir şans. Şu an çeyrek finaldeyiz. İnşallah bu sezon kazanırız.