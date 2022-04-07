"ŞU ANA KADAR İSTEDİĞİMİZ YOLDAYIZ, SON 1,5 AY BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Geçen sezon sanki takım tam oturmuş, ben de pozisyonumu bulmuş gibi hissettim. Her şey su gibi aktı. Üst seviyede bir sezon oynadık. Ben daha ofansif bir pozisyondaydım. Benim için gollü bir sezon oldu. Bu sezon takımlar oyunumu öğrendikleri için bana daha çok önlem alıyorlar.