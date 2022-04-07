Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, Tivibu Spor'da Mustafa Müjdat Muratoğlu'nun sorularını yanıtladı. İlkay Gündoğan'ın verdiği röportajda öne çıkan sözleri şöyle;
İlkay Gündoğan'dan Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na transfer önerisi!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de kariyerini sürdüren İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'ndeki tur şanslarından A Milli Futbol Takımı'na, Joachim Löw'den Nuri Şahin'e kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki Türk asıllı Alman yıldız ayrıca Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu takip ettiğini belirtirken, genç oyuncuya transfer önerisi de verdi. İşte o sözler...
"MADRİD'E ÖZ GÜVENLE GİDİYORUZ"
Herkesin bildiği gibi Atletico Madrid iyi savunma yapan bir takım. Bizim işimizi zorlaştırdılar, çok pozisyon yaratamadık maalesef. Ama önemli olan sonuçta 1 gol atmamız. İlk maçı 1-0 kazanmak bizim için önemli olabilir. Haftaya deplasmanda onların daha ofansif oynamaları gerekiyor. 1-0'lık skor bizim için avantaj olabilir. Onun için galip gelmek önemliydi.
İyi oynamamıza rağmen Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir maçı kazanmak çok önemliydi. Devre arasında Guardiola bizimle konuştu. Beklememizi ve sabırlı olmamızı söyledi. Pozisyonların geleceğini söyledi. Aslında 1-0'dan sonra 2 ve 3. golü yapabilirdik. Ama 1-0'dan da memnunuz. Bu skor bizim için iyi. Deplasmanda kazanabilen bir takımız. Öz güvenle gidiyoruz Madrid'e. Orada da kazanıp yarı finale yükselmek istiyoruz.