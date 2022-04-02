GALATASARAY HABERİ - Cicaldau'ya bir talip daha!

GALATASARAY HABERİ - Cicaldau'ya bir talip daha!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Cicaldau için İtalyan ekibi Sampdoria'nın ardından Fiorentina'da yıldız oyuncuya talip oldu. Sarı-kırmızılıların beklentisi ise bu transferden 10 milyon Euro.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 06:40