Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Cicaldau için İtalyan ekibi Sampdoria'nın ardından Fiorentina'da yıldız oyuncuya talip oldu. Sarı-kırmızılıların beklentisi ise bu transferden 10 milyon Euro.
Galatasaray'ın Rumen yıldızı Cicaldau, İtalyanlar'ın kıskacında... Takvim'in derlediği habere göre Sampdoria'dan sonra Fiorentina da genç oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. Ancak Sarı- Kırmızılı Yönetim seçim sürecinde olduğu için iki takım da bekleme sürecine girdi. 30 Nisan'dan sonra iki İtalyan ekibinin Galatasaray ile temas kuracağı belirtildi. Aslan'ın transferden beklentisi 10 milyon Euro.