Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 30 Nisan'da yeni başkanını seçmek için seçime gidecek.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! G.Saray'dan Xeka hamlesi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da olağan genel kurul sonrası başkan Burak Elmas ve yönetimi idari olarak ibra edilmezken, sarı-kırmızılılar 30 Nisan'da seçime gidecek. Cimbom'da tüm gözler kongreye ve seçilecek yeni başkana çevrilirken, Aslan'ın gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürdüğü ve Lille'le sözleşmesi bitecek Xeka için nabız yokladığı kaydedildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 15:37
Sarı-kırmızılılarda tüm gözler seçime çevrilmişken, yeni sezon için çalışmalar da aralıksız devam ediyor.
İlk etapta orta saha bölgesindeki eksikliği gidermek isteyen Cimbom, bu mevkiyi tecrübeli bir isimle güçlendirme kararı aldı.