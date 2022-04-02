GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! G.Saray'dan Xeka hamlesi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da olağan genel kurul sonrası başkan Burak Elmas ve yönetimi idari olarak ibra edilmezken, sarı-kırmızılılar 30 Nisan'da seçime gidecek. Cimbom'da tüm gözler kongreye ve seçilecek yeni başkana çevrilirken, Aslan'ın gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürdüğü ve Lille'le sözleşmesi bitecek Xeka için nabız yokladığı kaydedildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)