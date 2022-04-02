GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na maç sonu acı haber!

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Milli futbolcu, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Maçın ardından 23 yaşındaki oyuncu, maçın ardından acı bir haber aldı. Kerem Aktürkoğlu'na babaannesinin vefat ettiği söylendi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 23:58 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022- 00:17