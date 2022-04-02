Galatasaray'da takım kaptanlarından Arda Turan, 55 gün sonra kadroya döndü. Deneyimli futbolcu, Fatih Karagümrük maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Arda Turan son olarak sarı-kırmızılı takımın 2 Şubat'ta deplasmanda oynadığı Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin son bölümünde oyuna girmişti.
GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan 55 gün sonra kadroda
Galatasaray Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan 55 gün sonra kadroya geri döndü. Arda son olarak 2 Şubat'ta oynanan Alanyaspor maçında görev almıştı.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 20:45
Galatasaray'da takım kaptanlarından Arda Turan, 55 gün sonra kadroya döndü. Deneyimli futbolcu, Fatih Karagümrük maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Arda Turan son olarak sarı-kırmızılı takımın 2 Şubat'ta deplasmanda oynadığı Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin son bölümünde oyuna girmişti.