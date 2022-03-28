Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Cimbom bu maçın hazırlıklarına devam ederken, U17 takımıyla hazırlık maçı yaptı ve 3-1 kazandı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 31.haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah devam etti. Milli Takım kamplarında bulunan futbolcular dışındakilerin katıldığı antrenman, ısınma hareketleri ve top kapma/pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra U-17 takımıyla hazırlık maçı oynandı. Bütün futbolcuların maksimum süre alması için iki devrede de üçer A takım futbolcusu U17 takımında yer aldı. 3-1 tamamlanan karşılaşmada A takımın gollerini Gomis (2, biri penaltı) ve Halil, U17'nin golünü de penaltıdan Baran attı. Yarını izinli geçirecek olan Galatasaray Futbol Takımı, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına Çarşamba günü devam edecek." denildi.