GALATASARAY HABERLERİ - Pulgar transferinin perde arkası ortaya çıktı! Şoke eden gerçek

Son dakika Galatasaray haberleri: Ara transfer döneminde adı uzun süre eski oyuncusu Gedson Fernandes ile anılan Galatasaray, bu bölgeyi İtalya Serie A ekibi Fiorentina'da forma giyen Erick Pulgar'ı transfer ederek güçlendirmişti. Geldiği günden bu yana bir türlü beklenen performansı veremeyen Şilili futbolcunun transferinin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2022- 08:00 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022- 08:00