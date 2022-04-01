Gedson Fernandes'i almayan G.Saray, ara transferin son günü Erick Pulgar'ı kadrosuna katarken, performans olarak ise hayal kırıklığı yaşadı.
GALATASARAY HABERLERİ - Pulgar transferinin perde arkası ortaya çıktı! Şoke eden gerçek
Son dakika Galatasaray haberleri: Ara transfer döneminde adı uzun süre eski oyuncusu Gedson Fernandes ile anılan Galatasaray, bu bölgeyi İtalya Serie A ekibi Fiorentina'da forma giyen Erick Pulgar'ı transfer ederek güçlendirmişti. Geldiği günden bu yana bir türlü beklenen performansı veremeyen Şilili futbolcunun transferinin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Şilili oyuncu, orta sahada Taylan-Berkan ikilisinden formayı bir türlü kapamadı. Bu transferin perde arkasında yaşananları Sabah Gazetesi araladı.
Transferde defansif yönü güçlü bir orta saha isteyen teknik direktör Torrent, Gedson Fernandes yerine önceliğini Roma'dan Amadou Diawara'ya verdi.