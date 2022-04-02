Özbek'in geçmiş dönemde yöneticilik yapmış birçok isimle temasta olduğu ve diğer adayların son seçimdeki listelerinden de birkaç kişiyi kadrosuna katacağı belirtildi. Eski başkanın, pazartesi veya salı günü adaylığını resmen kendisinin duyurması bekleniyor.