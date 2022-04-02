Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesinin ardından 23-30 Nisan'da kongre kararı açıklanmıştı.
GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek kazanırsa o hocayı getirecek!
Galatasaray'ın başkan adaylarından Dursun Özbek, 30 Nisan'daki seçim öncesi adaylığını açıkladı. Sağlam bir yönetim kurmak isteyen eski başkan, ayrıca yeniden başkanlığa seçilmesi halinde ise takımın başına kimi getireceğini belirledi. İşte ayrıntılar...
Seçim kulisleri ve liste çalışmaları hızla sürerken, geçtiğimiz kongrede yarışan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'den sonra da Ali Fatinoğlu adaylığını koymuştu.
Camianın merak ettiği, "Dursun Özbek aday olacak mı?" sorusunun cevabı ise belli oldu. Fotomaç'ın haberine göre; eski başkan Ünal Aysal'ın aday olmayacağını öğrenen Dursun Özbek, kolları sıvadı.