GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'e Lille kancası! Burak Yılmaz...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mostafa Mohamed ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ligue 1 ekibi Lille'in, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın yerine sarı-kırmızılıların Mısırlı golcüsüyle ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr /DIŞ HABERLER)

Mert Kılıç| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2022- 19:37 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022- 19:38