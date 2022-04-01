Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'e Lille kancası! Burak Yılmaz...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mostafa Mohamed ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ligue 1 ekibi Lille'in, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın yerine sarı-kırmızılıların Mısırlı golcüsüyle ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr /DIŞ HABERLER)
Mert Kılıç| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2022- 19:37 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022- 19:38
Sarı-kırmızılı formayla bir türlü beklenen patlamayı yapamayan 24 yaşındaki golcünün adı sezon başında başta Fransız ekipleri olmak üzere birçok isimle anılmıştı.
Fransa'da yayın yapan Score.fr'de yer alan habere göre Bordeaux ile Saint-Etienne'in istediği Mostafa Mohamed'e Lille de talip oldu.