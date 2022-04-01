Bu sezon yarıştıkları kulvarlarda istedikleri sonuçları alamayan Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yılın transfer bombası! Fenerbahçeli Mesut Özil ve Galatasaraylı Ryan Babel aynı takımda buluşuyor
Son dakika transfer haberleri: İstedikleri gibi bir sezon geçiremeyen ve zirveden uzak kalan Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz kulübünün, sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan Mesut Özil ile sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncusu Ryan Babel ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte o takım ve tüm detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Konyaspor'un gerisinde ikincilik yarışı veren sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan ile birlikte yıldız futbolcusu Mesut Özil'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Tecrübeli oyuncunun menajeri Dr. Erkut Söğüt, kadro dışı kararının ardından yaptığı açıklamada takımdan ayrılacağı konuşulan Mesut için nihai kararı beklediklerini söyledi.