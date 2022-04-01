Yılın transfer bombası! Fenerbahçeli Mesut Özil ve Galatasaraylı Ryan Babel aynı takımda buluşuyor

Son dakika transfer haberleri: İstedikleri gibi bir sezon geçiremeyen ve zirveden uzak kalan Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz kulübünün, sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan Mesut Özil ile sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncusu Ryan Babel ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte o takım ve tüm detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Mert Kılıç| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2022- 18:36 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022- 18:36