Galatasaray Karagümrük sınavında! İşte muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sarı-kırmızılılar 3 puan alarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor. İşte Galatasaray-Karagümrük maçının muhtemel 11'leri...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 06:40
RAHATLAMAK İSTİYOR
Galatasaray Süper Lig'de 15. sırada yer alıyor. Düşme hattındaki rakiplerini mağlup etse de puan olarak hala tehlikeli bölgeden yeterince uzaklaşamayan Cimbom'un tek hedefi bugün 3 puanı hanesine yazdırmak. Karagümrük de Avrupa şansını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Domenec Torrent de öğrencilerine bu yönde direktif verirken, Karagümrük'ün sabırlı oyunu karşısında kendilerinin de telaşlı olmamaları gerektiğini oyuncularına iletti. Sezon sonunda büyük ihtimalle yolların ayrılacağı İspanyol hoca, Galatasaray'da hoş bir seda bırakmak istiyor.
GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Inaki Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Gomis
Karagümrük: Viviano, Salih, Birashi, Balkovec, Caner, Levent, Bistrovic, Jimy Durmaz, Emre Mor, Karamoah, Pesic