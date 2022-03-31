Burak Elmas'ın, Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından 14 Ocak'ta 1.5 yıllık imza attırdığı Domenec Torrent sezon sonunda önemli bir gelir elde edebilir...
GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'e dev piyango! Servet kazanacak
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Domenec Torrent'in geleceği merak konusu oldu. 30 Nisan'daki seçim sonrası görevine son verilmesi beklenen İspanyol teknik adamın 20 maçta kazanacağı rakam dudak uçuklattı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
30 Nisan'da seçilecek Galatasaray'ın yeni başkanı, Katalan hocayla çalışmak istemezse, 2022-23 sezonunda geçerli olan 1.5 milyon Euro'luk yıllık ücretini ödemek zorunda...
Sarı-Kırmızılılar ile şimdiye kadar 12 maça çıkan Torrent, sezon sonuna kadar görevde kalması halinde takımının başında 20 maçı görmüş olacak.