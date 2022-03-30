Galatasaray'da roller değişiyor. Burak Elmas'ın teknik direktörlük görevinden aldığı Fatih Terim şimdi başkanlık koltuğuna aday... Elmas'ın ibra edilmemesinin en büyük sebeplerinden birisi tecrübeli hocayı takımın başından almasıydı. Torrent seçimiyle de şimşekleri üzerine çeken Elmas, genel kurul tarafından kızağa çekilirken şimdi gözler 30 Nisan'da yapılacak genel kurula çevrildi.
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim başkan mı olacak yoksa hoca olarak geri mi dönecek?
Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bir diğer merak edilen konu ise Fatih Terim'in başkanlığa aday olup olmayacağı üzerine. İşte son gelişmeler...
Şimdi Terim'in önünde iki yol var. Fotomaç'ın derlediği habere göre ya yeni seçilecek başkanla el sıkışıp yeniden takımın başına geçecek ya da başkan olup kulübün başına... İlk ihtimal zor görünüyor. Çünkü bu kez başkan adaylarının tek hoca tercihi değil...
YÖNETİM KURULU LİSTESİ BİLE HAZIR
Taraftarlar, başkan adayı olması için sosyal medyada kampanya başlattı. Başta Ahmet Yüce Ocaklı olmak üzere pek çok kongre üyesi de Terim'e, "Takımın başında büyük başarılara imza attım. Artık başkan olmanın zamanı geldi" ifadesini kullandı.