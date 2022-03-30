Kasımpaşa'da başarılı bir sezon geçiren Umut Bozok'un Galatasaray hayali ertelendi.
Galatasaray'da Umut Bozok'a 'ibra' freni!
Galatasaray'ın sezon sonunda kadrosuna katmak istediği Umut Bozok için yönetimin ibra edilmemesinin ardından transfere engel çıktı. Umut Bozok'un sarı-kırmızılıl formayı giymeyi istediği öğrenildi.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2022- 08:00
Galatasaraylı olduğunu her fırsatta dile getiren ve Burak Elmas yönetiminin de kendisiyle temas kurduğunda, "Seve seve Galatasaray'a gelirim" diyen golcü futbolcuyla yapılan transfer görüşmeleri durdu.
Fotomaç'ın derlediği habere göre gösterdiği performansın ardından Galatasaray formasını giymeyi çok isteyen Umut'un büyük hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi.