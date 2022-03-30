Barcelona maçında gösterdiği üstün performans ile birçok kulübün transfer listesine giren Marcao'ya en ciddi teklifi Monaco yaptı. Takvim'in derlediği habere göre Fransız kulübü, Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Campos ile görüştü.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fransızlar Marcao'nun peşinde! Yeni yönetim karar verecek
Galatasaray'da sergilediği futbolla adı transferde liste başında yer alan Marcao için Fransız ekibi Monaco harekete geçti. Sarı-kırmızılılarla temasa geçen Monaco 15 milyon Euro'luk teklifini yaptı. İşte son detaylar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2022- 08:00
Barcelona maçında gösterdiği üstün performans ile birçok kulübün transfer listesine giren Marcao'ya en ciddi teklifi Monaco yaptı. Takvim'in derlediği habere göre Fransız kulübü, Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Campos ile görüştü.
EN CİDDİ TEKLİF MONACO'DA
Luis Campos ile görüşen Fransız kulübünün 15 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Ancak Galatasaray Yönetimi "25 milyon Euro'dan aşağı olmaz" yanıtı verdi.
SON KARAR YENİ YÖNETİMİN
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransız kulübünün Marcao ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Başkan Burak Elmas son kararı ise yeni gelecek yönetime bırakacak.