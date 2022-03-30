Son dakika Galatasaray haberleri: Ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'a kiralanan Christian Luyindama büyük bir şok yaşadı. Demokratik Kongo'nun 2022 Dünya Kupası'na katılamamasının baş sorumlusu olarak Luyindama'yı gören taraftarlar, tecrübeli stoperin evine saldırı düzenledi.

Galatasaray'dan sözleşmesinin bitimine kadar Suudi Arabistan'ın Taawon takımına kiralanan Christian Luyindama'nın Milli Takım performansı ülkede infial yarattı.

Demokratik Kongo'nun Fas'a 4-1 yenilerek Dünya Kupası şansını kaçırdığı maçta kritik hatalar yapan Luyindama'ya tepki gösteren taraftarların, yıldız ismin evine saldırı düzenlediği kaydedildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırı anında Luyindama'nın eşinin evde yalnız olduğu, saldırganların evi tahrip ettiği ifade edildi.

Luyindama'nın Milli Takım performansının genellikle vasatı aşmadığı ve bu kez sahada gösterdiği performansla takımdaki yerini ciddi şekilde sekteye uğrattığı belirtiliyor.