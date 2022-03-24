Ancak asıl gözde önceki yıllarda da gündeme gelen ve Avrupa'nın en önemli ön liberoları arasında gösterilen Zenit'ten Wilmar Barrios... Kolombiyalı ön libero için de bir dizi görüşme yapılacak. Üç oyuncudan birisi alınacak ve orta saha güçlendirilecek.