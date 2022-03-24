Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Son olarak seçimde başkan Burak Elmas'a rakip olan Metin Öztürk, yönetimi ibra etmeyeceğini açıkladı. Üyeler de Elmas’a, “Seçim kararı almazsan ibra olmayacaksın” mesajını net şekilde yolladı. Öte yandan başkan Elmas'ın seçim çağrılarına karşı nasıl bir tutum izleyeceği de merakla bekleniyor.

Galatasaray'da tüm gözler cumartesi yapılacak olan Mali Genel Kurul'a çevrildi... Dün gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısının gündeminde erken seçim var. Takvim'in haberine göre; söz alıp kürsüye çıkan kulübün önemli isimleri, Başkan Burak Elmas'a son kez çağrıda bulundu.

NE MASADA NE SAHADA

Son seçimde Elmas'ın karşısına rakip olarak çıkan Metin Öztürk, "15. sıradaki yerimize bakınca anlıyorum ki, bu yönetim saha, masa, kasadan sonra tasada da sıfır. Tarihimizin en kötü yönetimini doğal olarak ne mali ne idari olarak ibra etmeyeceğim" ifadesini kullandı. Divan Kurulu üyesi Mehmet Bilen, "Başkana seçimi kazandıran Fatih Terim yarı yolda bırakıldı. Bu yönetim Galatasaray'a faydalı olamaz. En hayırlı iş, Başkan ve yönetimin istifa etmesidir" dedi.

GEL HER ŞEYI ANLAT!

Prof. Dr. Ahmet Özdoğan ise, "Yüzme, satranç ve E Spor haricindeki tüm şubelerde, 34 milyon lira eksi var. Hani denk bütçe" ifadesini kullandı ve istifa eden Rezan Epözdemir'e "Genel Kurul'a gel her şeyi anlat" çağrısı yaptı. Divan Kurulu eski başkanı Eşref Hamamcıoğlu da, "Cahil ile sohbet güçtür bilene, çünkü cahil söyler ne gelirse diline" diye konuştu. Başkan Elmas'ın seçim çağrılarına karşı nasıl bir tutum izleyeceği merakla bekleniyor.