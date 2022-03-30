Galatasaray Başkanı Burak Elmas, idari açıdan ibra edilmemesi ile ilgili açıklamalar yaptı. Elmas, "Şu anda söyleyecek bir şey yok. Genel kurul bir karar verdi. Galatasaray zor bir dönem geçiriyor. Önemli olan bu günleri iyi geçirmek. Önemli olan genel kurulun aldığı kararı uygulamak." şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, idari açıdan ibra edilmemesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Elmas, "Şu anda söyleyecek bir şey yok. Genel kurul bir karar verdi. Galatasaray zor bir dönem geçiriyor. Önemli olan bu günleri iyi geçirmek. Önemli olan genel kurulun aldığı kararı uygulamak." ifadelerini kullandı.



Galatasaray için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Elmas, "Seçim açıklamasını yaptık. Diğer konuları tartışmaya gerek bile yok. Umarım bundan sonra Galatasaray için hayırlı şeyler olur. Biz Galatasaraylıyız. Galatasaray için çalışmaya her Galatasaraylı gibi devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.