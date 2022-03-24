"Türkiye bir futbol ülkesi ve tüm turnularda yer almalı. Taktik disiplinimiz var ve buna hislerimizi de eklediğimizde kendimize özgü bir futbol modelini ortaya çıkarıyoruz. Ayrıca çok önemli ve ilginç bir genç oyuncu grubumuz var. Çoğu ile beraber de çalıştım ve onların geliştiğini görmek ve bu Dünya Kupası ile beraber tüm önemli turnuvalarda görmek isterim."