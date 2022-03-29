Galatasaray'da fatura 500 milyon TL!

Galatasaray'da yaşanan büyük düşüşün ardından başkan Burak Elmas kongrede ibra edilmedi ve seçime gidilme kararı alındı. Bu gelişmenin ardından yeni yönetimi ise büyük bir tehlike bekliyor. İşte son detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 06:40