Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, Yıllık Olağan Genel Kurul'da idari yönden ibra edilmedi. Kulüp tüzüğüne uyacaklarını açıklayan Elmas, olağanüstü seçim kararı aldı.
Galatasaray'da fatura 500 milyon TL!
Galatasaray'da yaşanan büyük düşüşün ardından başkan Burak Elmas kongrede ibra edilmedi ve seçime gidilme kararı alındı. Bu gelişmenin ardından yeni yönetimi ise büyük bir tehlike bekliyor. İşte son detaylar...
Nisan ayında seçilecek yeni başkanı, mali olarak ağır bir yük bekliyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre Burak Elmas'tan görevi devralacak isim, ekibiyle birlikte ilk planda 500 milyon TL'yi bulacak borç yükünü çözmeye çalışacak.
Yayın ihalesinde yaşanan belirsizlik ve takımın yeni sezonda Avrupa kupalarına katılamayacak olması, yeni yönetimi gelir yaratmada fazlasıyla zorlayacak.