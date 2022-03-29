Galatasaray'ın mali kongresinden tarihi bir karar çıktı. Tam 24 saat süren genel kurulda, Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmedi ve seçim sandığı yeniden ortaya çıktı. Başkanlığı düşen Elmas, çok da bekletmeden seçim tarihini açıkladı ve Galatasaray, 30 Nisan'da yeni başkanını seçecek.
Galatasaray'da düşme tehlikesi! Gelecek maçlarda...
Galatasaray'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından düşme hattına kadar gerilendi. Sarı-kırmızılılar alt sıralardan kurtulmak için seri galibiyetler almak istiyor. İşte son detaylar...
Ancak yeni başkanın göreve başlayacağı tarihe kadar kulübü hem mali hem de saha içinde oldukça sıkıntılı günler bekliyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre üstelik hazırlanan yeni bütçe de 'ibrasızlık' çıktığı için kongrede onaylanmadı.
ÖDEMELER DURDU: Son dönemde zaten paralarını doğru düzgün alamayan oyuncular oldukça tedirgin... Başkanın aylar önce verdiği, 'Ödemeler Nisan'da' sözünü tutmasından umudu kestiler.