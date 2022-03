9 PUAN FARK VAR

Galatasaray ile küme düşme hattında yer alan en yakın rakibi Altay arasında 9 puan fark var. Ama daha ortada 8 maç var ve her an her şey değişebilir. Özellikle de Galatasaray'ın kalan 8 rakibi karşısında ilk devrede sadece 1 galibiyet alabilmiş olması endişeleri artırıyor.

SAVAŞ ÇORLU