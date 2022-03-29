Galatasaray'da Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim için geri sayım başladı.Fotomaç'ın derlediği habere göre aday olması beklenen beş isim çalışmalara start verdi. Başkanlığı hangi aday kazanırsa kazansın Domanec Torrent'le devam etmeyeceği belirtiliyor.

