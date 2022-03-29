Galatasaray'da Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim için geri sayım başladı.Fotomaç'ın derlediği habere göre aday olması beklenen beş isim çalışmalara start verdi. Başkanlığı hangi aday kazanırsa kazansın Domanec Torrent'le devam etmeyeceği belirtiliyor.
Galatasaray'da gözler seçimde! İşte başkan adaylarının hoca adayları...
Galatasaray'da Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından gözler Domenec Torrent'e çevrildi. Sarı-kırmızılılarda 30 Nisan'da yeni başkan seçilecek. Bu gelişme ile birlikte yeni gelen yönetimin ilk olarak hocayı değiştireceği iddia edildi. İşte Galatasaray'da gündeme gelebilecek hoc adayları...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 06:40
Galatasaray'da Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim için geri sayım başladı.Fotomaç'ın derlediği habere göre aday olması beklenen beş isim çalışmalara start verdi. Başkanlığı hangi aday kazanırsa kazansın Domanec Torrent'le devam etmeyeceği belirtiliyor.
Muhtemel adaylar hoca arayışına başlarken Dursun Özbek'in Fatih Terim'le, Abdurrahim Albayrak da Okan Buruk'la temasta. Eşref Hamamcıoğlu Lucien Favre'yi, Metin Öztürk ise Laurent Blanc'ı düşünüyor. Henüz kararsız olan Ünal Aysal'ın aklında Roberto Mancini var.