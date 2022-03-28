GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'da seçim tarihi belli oldu!

Olağan genel kurulda idari olarak ibra edilmeyen başkan Burak Elmas, 30 gün içinde seçim kararı alacağını açıklamıştı. Sarı-kırmızılılarda başkanlık seçiminin 30 Nisan'da yapılacağı açıklandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur." denildi.