Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için lig ikinciliğini kovalayan Fenerbahçe, bu yarışta en büyük rakibi Konyaspor'u devirerek milli araya moralli girdi.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal Galatasaralı Domenec Torrent'i ikiye katladı!
Süper Lig'de 30 hafta geride kalırken ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında İsmail Kartal ve Domenec Torrent istatistiği dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal 2.10 puan ortalamasıyla sarı-lacivertli takımı ayağa kaldırırken, Galatasaray'ın İspanyol hocası Domenec Torrent 1.10 ortalamada kaldı.
21. haftadaki Antalyaspor maçı ile teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal, 10 maçlık performansıyla camianın yüzünü güldürdü.
Geldikten sonra lider Trabzonspor ile aynı puanı hanesine yazdıran deneyimli hoca, 6 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken sadece 1 mağlubiyetle 21 puan topladı.