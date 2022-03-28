Galatasaray'ın devre arasında Barcelona'dan kiraladığı Inaki Pena sergilediği performansla göz doldurdu. İspanyol kaleci için ise Xavi'nin nasıl bir karar vereceği merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle Inaki Pena'nın Barcelona - Galatasaray maçlarındaki performansı göz doldurmuştu. İşte son detaylar...

Muslera'nın sakatlığı sonrası devre arasında Barcelona'dan kiralanan Inaki Pena, hem Galatasaray taraftarını hem Barcelona taraftarını kendisine hayran bırakmıştı.

Barcelona - Galatasaray maçlarında yıldızını parlatan İspanyol kaleci için, Xavi'de planlarını değiştirdi.





İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Katalan ekibi, yüksek maaşı olan ve yeterince oynamadığı için de ayrılmak isteyen Neto Murara'yı gözden çıkardı. fotomacçcom.tr editörü Görkem Ağgündüz'ün derlediği habere göre genç kalecinin ayrılığına onay verecek olan Xavi, Neto'nun yerine ise Inaki Pena'yı düşünüyor.

Habere göre Xavi'nin bu tercihinin arkasında, Pena'nın pasör özelliklerinin Neto'ya oranla daha iyi olması yatıyor.