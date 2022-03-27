Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi.
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor ve Galatasaray Cristian Tello için yarışıyor!
Transfer haberi | Süper Lig'in 2 devi Trabzonspor ve Galatasaray, Real Betis ile sözleşmesi bitecek olan Cristian Tello için karşı karşıya geldi. İspanyol basınına yansıyan haberde iki takımın da transfer için harekete geçtiği ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2022- 15:26 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022- 15:27
Süper Lig'in 2 dev ekibi, Real Betis ile sözleşmesi bu yaz bitecek ve takımdan ayrılmaya hazırlanan Cristian Tello için harekete geçti.
Goal.com'un İspanya uzantısında yer alan habere göre Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, Barcelona'dan tanıdığı eski öğrencisinin transferini istediği kaydedildi.