TRANSFER HABERİ - Trabzonspor ve Galatasaray Cristian Tello için yarışıyor!

Transfer haberi | Süper Lig'in 2 devi Trabzonspor ve Galatasaray, Real Betis ile sözleşmesi bitecek olan Cristian Tello için karşı karşıya geldi. İspanyol basınına yansıyan haberde iki takımın da transfer için harekete geçtiği ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2022- 15:26 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022- 15:27