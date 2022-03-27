"MUSTAFA CENGİZ BIRAKIRKEN BORÇ 1 MİLYAR 600 MİLYONDU"

6 ay içinde Burak Elmas'ın bazı konularda hatalar yaptığını belirten Süren "Yönetim kadrosu konusunda hataları vardır… Fatih Terim konusu bu şekilde hallolmamalıydı… Bunlar da ben de hemfikirim. Ama Başkan 6 ayda çok önemli işler yaptı. Bunları kimse görmüyor. Takımın şişmiş maaş bütçesi, Kemerburgaz, Florya ve Ada konulularında çok büyük işler başardı. Futbol takımı da zamanla başarıyı yakalayacaktı. Allah rahmet eylesin ama Mustafa Cengiz başkan devraldığında Sportif AŞ'nin borcu 600 milyondu. Bırakırken 1 milyar 600 milyondu. Cengiz Başkan 2 defa ibra olmadı. Bana kimse kur farkı filan demesin" dedi.