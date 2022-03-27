Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, Galatasaray Dergisi'nin 219. sayısına konuştu.
GALATASARAY HABERLERİ: Bafetimbi Gomis'ten çarpıcı sözler! "Topu daha çok rakibe bırakıyoruz"
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılıların kulüp dergisine konuştu. Yıldız oyuncu, yeniden Galatasaray'a dönmesi, İstanbul'da geçirdiği günler ve oyun sistemi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Bafetimbi Gomis'in o sözleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Geri dönmek nasıl bir duygu?
"Öncelikle, geri gelmiş olmaktan dolayı mutluyum. Taraftar beni çok özledi ama bende onları çok özledim. Türkiye'yi çok seviyorum. Galatasaray'a karşı olan hislerim ayni şekilde devam ediyordu. Ayrıca İstanbul'un enerjisi ve sunduğu güzel yaşam beni kendisine çekti. Galatasaray'ı içinde bulunduğu zor durumdan çıkarıp, gelecek sene şampiyonluğa oynamak istedim."
Futbola nasıl başladın?
"Benim hikayem, tüm Afrikalı gençlerin hikayesine benziyor. Mahallemde oynamaya başladım. Ufak ufak basamakları çıkıp, St Etienne'nin alt yapısına dahil oldum. Profesyonel olarak orada ilk adımlarımı attım ve 1 lig kariyerime başladım. St-Etienne'de yaklaşık 12 sene oynadım."