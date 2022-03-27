TFF'den flaş bir açıklama geldi. Yapılan duyuruda, "Burak Elmas'ın Federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar hayal ürünüdür" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı açıklamalara cevap verdi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın, 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, üyelerin eleştirilerine yanıt verdiği konuşmasında, Federasyonumuzu ziyaretine ilişkin olarak açıklamaları olmuştur.



Sayın Elmas'ın Federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür.



TFF Başkanı'nın odasında, kurumlara yakışır şekilde ve son derece nezaket ölçülerinde geçen görüşmeyle ilgili, sürekli "Yer yerinden oynar" yaklaşımıyla hareket edilerek, Federasyonumuzun zan altında bırakılma ve yıpratılmaya çalışma çabalarını kabul etmemiz mümkün değildir.



Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."