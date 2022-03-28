Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray haberleri: Transfer listelerinde hangi yerli futbolcular var?

Süper Lig yarışında aldıkları kötü sonuçlarla istedikleri gibi bir sezon yaşayamayan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ilk etapta sezon devam ederken teknik kadrolarda değişimler yapmıştı. Şimdi gözler transfer sezonuna çevrildi. Listelerini hazırlmaya devam eden 3 büyük takımın listelerindeki bazı isimler resmi açıklamalarla bazıları ise basına sızarak belli oldu. Peki, bu transfer listelerinde hangi yerli futbolcular var? İşte birbirinden sürpriz isimler...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2022- 15:21 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022- 15:23