Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listelerindeki isimlerin birçoğu basına sızdı. Bu listelerde ise yerli futbolcuların fazlalığı dikkat çekiyor.
Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray haberleri: Transfer listelerinde hangi yerli futbolcular var?
Süper Lig yarışında aldıkları kötü sonuçlarla istedikleri gibi bir sezon yaşayamayan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ilk etapta sezon devam ederken teknik kadrolarda değişimler yapmıştı. Şimdi gözler transfer sezonuna çevrildi. Listelerini hazırlmaya devam eden 3 büyük takımın listelerindeki bazı isimler resmi açıklamalarla bazıları ise basına sızarak belli oldu. Peki, bu transfer listelerinde hangi yerli futbolcular var? İşte birbirinden sürpriz isimler...
Bilindiği üzere TFF'nin aldığı karar gereği, Süper Lig kulüpleri kadrolarında en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Takımlar, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcuya yer verebiliyor. Böylece takımların sahada en az 3 Türk futbolcu bulundurma zorunluluğu bulunuyor.
2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcuyu kadrosuna katabilecek kulüpler, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 yabancı futbolcuyu aynı anda sahaya sürülebilecek.