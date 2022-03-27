Galatasaray'da yeni seçim ne zaman? Başkan kim olacak? Galatasaray tüzüğü ne diyor? İşte tüm detaylar...

Galatasaray haberi | Galatasaray Spor Kulübü'nün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda Burak Elmas, mali yönden ibra edilirken idari yönden ibra edilmedi. Bu karar sonrası sarı-kırmızılı camia yeni başkanını seçecek. Peki, Galatasaray'da seçim ne zaman? Galatasaray'da yeni başkan kim olacak? Galatasaray tüzüğü ne diyor? İşte tüm detaylar...

Galatasaray Spor Kulübü'nün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Toplantı basın mensuplarına kapalı olarak yapıldı.

Üyelerin konuşmaların ardından 2021 yılı için Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun 6 aylık faaliyetlerinin mali ve idari yönden ibrasının oylamasına geçildi. Oylama alınan kararla kapalı olarak yapıldı.

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali olarak ibra edildi.

İdari faaliyetler için 1383 oy kullanıldı. Oyların dağılımı 566 ibra, 801 ibrasızlık ve 16 çekimser şekilde oldu. Mali faaliyetler için ise 1385 oy kullanıldı ve 718 ibra, 638 ibrasızlık ve 29 da çekimser oy çıktı.

BURAK ELMAS SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, tüzük gereği seçime gideceklerini açıkladı. İşte Elmas'ın karar sonrası yaptığı açıklama:

"Genel kurulumuzun almış olduğu karar tüm camiam��za hayırlı olsun. Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince tüm emeğimizi vererek hizmet etmeye çalıştık. Hakkınızı helal edin. Bizler acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüzün gereği 87.22. maddenin gereğini yerine getirerek, vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız."

TÜZÜK NE DİYOR? GALATASARAY'DA SEÇİM NE ZAMAN?

Galatasaray Spor Kulübü tüzüğünün 87.22 maddesi şöyle:

Genel Kurulca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama durumunda, en geç 30 (otuz) gün içinde Olağanüstü Seçim Genel Kurulunu toplantıya çağırmak.

"BENİM DE HAYAL KIRIKLIKLARIM VAR"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kongrenin son saatlerinde ise şunları söylemişti:

"Üzgünüm. Galatasaray'ı birleştirme çabalarımızın, en azından arzumun bir adım bile ilerlemiş olmadığını görmekten dolayı çok üzgünüm. Son derece duygusal, Galatasaray'ı çok seven bir insanım. Başkanlık, yapmadan öğrenebileceğiniz bir şey değil. Kısa sürede birçok şeyi tecrübe ettim.

Galatasaray değerlerini hiçbir zaman rencide etmemeye, hizmet etmeye çaba gösterdim. Genç arkadaşlarımın üzüntüsünü görmek beni çok üzdü. Demek ki onlara çok ümit vermişim. Size yalan söylemedim. Galatasaray'ın buradan çıkabileceğine inandığım için bunları söyledim. Bunların hepsi için çalışıyorum. Benim de hayal kırıklıklarım var.

Pes etmedim. Bazen gece yastığa kafamı koyduğumda o kadar sinirleniyorum ki... Yapmak istediğimiz şeyleri yapmak o kadar kolay değil. Herkesin bir fikri var. Her şeye bir görüş ve eleştiri var. Son derece duygusal, Galatasaray'ı çok seven bir insanım. Başkanlık, yapmadan öğrenebileceğiniz bir şey değil. Kısa sürede birçok şeyi tecrübe ettim. Galatasaray değerlerini hiçbir zaman rencide etmemeye, hizmet etmeye çaba gösterdim."

BURAK ELMAS'TAN İBRA EDİLMEME KARARI SONRASI AÇIKLAMA! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN