Galatasaray'da transferlerin maliyetleri belli oldu! İşte o rakamlar...

Galatasaray'da transferlerin maliyetleri belli oldu! İşte o rakamlar...

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısında, yönetim tarafından transfer maliyetleri kamuoyuna açıklandı. Sarı kırmızılıların, Bafetimbi Gomis, Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu, Cicaldau ve Mostafa Mohamed gibi yıldızlara ne kadar ödediği belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2022- 17:00