Galatasaray, Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında Burak Elmas döneminde transferlere ödenen ücretleri açıkladı.
Galatasaray'da transferlerin maliyetleri belli oldu! İşte o rakamlar...
Galatasaray Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısında, yönetim tarafından transfer maliyetleri kamuoyuna açıklandı. Sarı kırmızılıların, Bafetimbi Gomis, Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu, Cicaldau ve Mostafa Mohamed gibi yıldızlara ne kadar ödediği belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
EMRE AKBABA
Maaş: 21/22 sezonu 8.5 milyon TL
22/23 sezonu 9.5 milyon TL
Menajer tutarı: 1.8 milyon TL
ARDA TURAN
Maaş: 8 milyon TL
Menajer tutarı: 0 TL