Galatasaraylı yöneticiler bu durumla ilgili olarak, "Ligde hedefimiz yok gibi görünüyor ama bulunduğumuz yer bize yakışmıyor. Kalan 9 haftada en iyi performansı ortaya koyup bu sezonu unutmak istiyoruz. Torrent bu takımın başında kalacak ve kadro için ne uygun görürse o gerçekleşecek" yorumunda bulundular.