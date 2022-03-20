Son olarak Avrupa defterini kapatan Galatasaray, üç kulvarda da hedefsiz kalırken oyuncular ligde kalan haftalarda kendi kaderlerini belirlemek için sahaya çıkacaklar. Cim-Bom'da 9 maçta Teknik Direktör Domenec Torrent gelecek sezonun temellerini atacak.
GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent kararını verdi! Arda Turan, Babel ve Feghouli...
Galatasaray'da yeni sezon planlamaları başladı. Sezonu Süper Lig'de olabildiğince üst sıralarda bitirmeyi hedefleyen Aslan, yeni sezona ise ciddi bir planlamayla girerek şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Öte yandan teknik direktör Domenec Torrent'in de kadrodaki oyuncular hakkında planı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
59 yaşındaki çalıştırıcı futbolcuların performansını mercek altına alıp gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili son kararını vereceği öğrenildi. Böylece sarı-kırmızılı oyuncuların takımdaki gelecekleri kalan 9 haftadaki performanslarına göre değerlendirilecek. Torrent bu süreçte her hafta rotasyon yapmaya devam edecek ve elinden geldiğince her oyuncusuna şans verecek.
BELİRLEYİCİ OLACAK
Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılarda özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Babel ve Feghouli gibi tecrübeli isimlerle beraber yine bir süredir kadroya giremeyen Arda Turan'ın bu periyottaki formu gelecekleri açısından belirleyici olacak.