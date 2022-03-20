Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Marcao, birçok Avrupa devinin radarında.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ – Aslan Marcao için gelen teklifi reddetti! İngiliz devi…
Galatasaray transfer haberi | Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Marcao için İngiliz devi transfer teklifinde bulundu. Ancak Galatasaray, Brezilyalı stoper için gelen teklifi reddetti. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 12:39 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022- 12:39
Özellikle İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A takımlarının gündeminde olan 25 yaşındaki stoper için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basınına yansıyan habere göre; Newcastle, devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını Marcao için çaldı.