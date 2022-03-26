Suudi Arabistan'ın Al Taawon takımına 4.5 milyon euro'luk opisyon ile kiralanan Luyindama'nın dönüş ihtimali artıyor. Kongolu oyuncunun bonservisini alması için kümede kalma şartı bulunan Al Taawon düşme hattının 1 puan üzerinde bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre; Suudi ekibi düşerse, 28 yaşındaki stoper Galatasaray'a dönecek.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Luyindama'nın akıbeti belli oluyor!
Devre arasında Al Taawon'a kiralanan Christian Luyindama'nın geleceği belli oluyor. Sarı-kırmızılılardan 4.5 milyon Euro'luk opsiyonla kiralanan Demokratik Kongolu stoper, Arabistan ekibi kümede kalamazsa Cimbom'a geri dönecek. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2022- 08:00