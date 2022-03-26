Devre arasında Al Taawon'a kiralanan Christian Luyindama'nın geleceği belli oluyor. Sarı-kırmızılılardan 4.5 milyon Euro'luk opsiyonla kiralanan Demokratik Kongolu stoper, Arabistan ekibi kümede kalamazsa Cimbom'a geri dönecek. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Suudi Arabistan'ın Al Taawon takımına 4.5 milyon euro'luk opisyon ile kiralanan Luyindama'nın dönüş ihtimali artıyor. Kongolu oyuncunun bonservisini alması için kümede kalma şartı bulunan Al Taawon düşme hattının 1 puan üzerinde bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre; Suudi ekibi düşerse, 28 yaşındaki stoper Galatasaray'a dönecek.