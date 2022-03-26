Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın 7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Nelsson, sarı-kırmızılılarda performansının üstüne koyarak gidiyor. Danimarkalı stoper için Lille'in devrede olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dönemde performansı artan Nelsson için Lille'in devrede olduğu iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre; Barcelona maçına gözlemci gönderen Fransız ekibi, Milan'a gidecek Botman'ın yerini Danimarkalı'yla doldurmak istiyor. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki stoperin 25 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.