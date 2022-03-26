Devre arasında Barcelona'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen Inaki Pena gösterdiği performansla herkesin büyük beğenisini kazandı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Flaş Inaki Pena iddiası! Gelecek sezon G.Saray'da kalacak mı?
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde sezon sonuna kadar kiraladığı ve performansından memnun kaldığı Inaki Pena'da flaş bir iddia ortaya atıldı. 23 yaşındaki kalecinin gelecek sezon da sarı-kırmızılılarda kalabileceği belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2022- 08:00
Devre arasında Barcelona'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen Inaki Pena gösterdiği performansla herkesin büyük beğenisini kazandı.
Sezon sonunda yeniden Katalan ekibine dönmesi beklenen genç kaleci ile ilgili İspanya'dan flaş bir iddia geldi.
Takvim'in derlediği El Mundo Deportivo gazetesine göre Barcelona, Pena'yı 1 yıl daha Galatasaray'a kiralayabilir.