GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Flaş Inaki Pena iddiası! Gelecek sezon G.Saray'da kalacak mı?

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde sezon sonuna kadar kiraladığı ve performansından memnun kaldığı Inaki Pena'da flaş bir iddia ortaya atıldı. 23 yaşındaki kalecinin gelecek sezon da sarı-kırmızılılarda kalabileceği belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2022- 08:00