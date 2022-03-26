Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, "Gomis'i hocamızın raporu olmadan göndermemiz mümkün değil. Yönetim kurulu odasına geliyor. Bana 'Ben Galatasaray'ı şampiyon yaptım. En çok parayı ben alacağım, Feghouli alamaz' diyor. Feghouli 3 milyon 850 bin Euro alıyor, ben 4 milyon istiyorum' diyor" dedi.
GALATASARAY HABERLERİ - Abdurrahim Albayrak'tan sert sözler! "Galatasaray'ı Gomis yönetemez"
Galatasaray'da olağan genel kurul toplantısında eski ikinci başkan Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu. Özellikle takımın yıldızı Bafetimbi Gomis hakkında oldukça sert açıklamalarda bulunan Albayrak, "Galatasaray Kulübü'nü Gomis yönetemez" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
Galatasaray Kulübü, 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. Toplantıda, Galatasaray eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Gomis'in takımdan gönderilmesi konusunda kendilerine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.
Gomis'in 2017-18 sezonunda kazanılan şampiyonluğun ardından kendilerinden sözleşmesinde iyileştirme istediğini belirten Albayrak, "Galatasaray Kulübü'nü Gomis yönetemez. Şampiyon olduk. Gomis'i hocamızın raporu olmadan göndermemiz mümkün değil. Denizlispor maçında penaltıyı nasıl laubali bir şekilde kullandığını açarsınız ve görürsünüz. Korner kullanırken su içmeye gidiyor. Bunlar yetmiyor sonra yönetim kurulu odasına geliyor. Bana 'Ben Galatasaray'ı şampiyon yaptım. En çok parayı ben alacağım, Feghouli alamaz' diyor."