Albayrak sözlerini şu şekilde sürdürdü, "Feghouli 3 milyon 850 bin Euro alıyor, ben 4 milyon istiyorum' diyor. Bu kulüp, Adnan Polat döneminde Türk parasını yere attığı zaman Kosecki'yi kapının önüne koydu. Gomis'e 750 bin Euro fark verseydik, 40 futbolcu ertesi gün kapıda olurdu. Derlerdi ki bizim hiçbir şeyimiz yok. Bunu Galatasaray Kulübü kabul edebilir mi, bunu yıllardır söylemek istemiyordum ama artık bıçak kemiğe dayandı. Yapmayın Allah aşkına" ifadelerini kullandı.