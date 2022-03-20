GALATASARAY HABERLERİ - Muslera Gaziantep FK maçında formasına kavuştu
GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda Muslera 97 gün sonra ilk 11'de yer aldı.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 15:30
Galatasaray'ın 13 Aralık'ta oynadığı Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan ve 97 gündür sahalardan ayrı kalan tecrübeli eldiven Gaziantep FK karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı.
Öte yandan Galatasaray'da Domenec Torrent, 11'de sürpriz tercihlere imza attı. Sarı-kırmızılılarda savunma dörtlüsü; Semih, Nelsson, Marcao ve Van Aanholt'tan oluştu. Galatasaray'da orta alanda ise Taylan ve Berkan forma buldu. Sarı-kırmızılıların hücum 4'lüsünde; Kerem, Emre Kılınç, Morutan ve Gomis yer aldı.