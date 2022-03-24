Süper Lig'de ilk 5'le arasında büyük fark oluşan Aslan, Konferans Ligi iddiasını da kaybetti. Başkan Burak Elmas, sportif direktör Sensibile ve teknik direktör Domenec Torrent yeni sezon planlamasında 55 milyon Euro'yu bulan A Takım bütçesini 40 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışacak.
Galatasaray'da dev revizyon! 8 futbolcu ile yollar ayrılıyor
Gelecek sezon için Avrupa iddiası bulunmayan Galatasaray'da kadroda bütçe küçülmesine gidiliyor. buna göre sarı-kırmızılılarda 8 futbolcu ile yollar ayrılacak. Başkan Burak Elmas, sportif direktör Sensibile ve teknik direktör Domenec Torrent yeni sezon planlamasında 55 milyon Euro'yu bulan A Takım bütçesini 40 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışacak.
Süper Lig'de ilk 5'le arasında büyük fark oluşan Aslan, Konferans Ligi iddiasını da kaybetti. Başkan Burak Elmas, sportif direktör Sensibile ve teknik direktör Domenec Torrent yeni sezon planlamasında 55 milyon Euro'yu bulan A Takım bütçesini 40 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışacak.
Yüksek maliyetli yıldızlar Feghouli ve Babel'in sezon sonunda bitecek sözleşmeleri uzatılmayacak. 8 milyon TL kazanan Arda Turan'a veda edilecek.
Sabah'ın derlediği habere göre kiralık gönderilen Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Jesse Sekidika ve Ozornwafor da kadroda düşünülmüyor.