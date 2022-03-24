Galatasaray'da dev revizyon! 8 futbolcu ile yollar ayrılıyor

Gelecek sezon için Avrupa iddiası bulunmayan Galatasaray'da kadroda bütçe küçülmesine gidiliyor. buna göre sarı-kırmızılılarda 8 futbolcu ile yollar ayrılacak. Başkan Burak Elmas, sportif direktör Sensibile ve teknik direktör Domenec Torrent yeni sezon planlamasında 55 milyon Euro'yu bulan A Takım bütçesini 40 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışacak.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2022- 07:00