Wesley Sneijder futbola dönüyor! Yeni takımı...

Geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'da forma giyen ve taraftarın sevgilisi olan Wesley Sneijder'le ilgili flaş bir iddia geldi. 2019 yılında yeşil sahalara veda eden 37 yaşındaki ismin, futbola antrenör olarak dönebileceği kaydedildi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2022- 09:37