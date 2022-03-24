GALATASARAY HABERİ - Torrent'in tek rakibi Cocu!

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası göreve gelen Domenec Torrent takıma etkisini şu ana kadar gösteremedi. Bu gelişmenin ardından ise ortaya flaş bir detay çıktı. Daha önce Fenerbahçe'de görev alan Hollandalı hoca 15 maçta sadece 3 galibiyet almış ve 0,93 puan ortalamasında kalmıştı. Domenec Torrent ise 12 resmi maçta sadece 3 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 6 da yenilgi yaşadı. Torrent sadece 1,00 puan ortalaması tutturabilirken, Türk futbol tarihine de geçmeyi başardı. İşte son detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2022- 07:00 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022- 07:00