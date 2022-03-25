Galatasaray'ın sonucu merakla beklenen mali kongresi yarın yapılacak. Lütfi Kırdar'da saat 10.00'da başlayacak genel kurul öncesi Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesi için kamuoyunda büyük bir baskı bulunuyor. Çarşamba günü yapılan Divan Toplantısı'nda da Elmas eleştirilerin odağında yer alırken seçim öncesi verdiği sözlerini tutmamakla suçlandı.

Fotomaç'ın haberine göre; önce Adnan Polat ve Mustafa Cengiz idari yönden ibra edilmemişti... Eğer Elmas da ibra edilmezse, 30 gün içerisinde yönetimi olağanüstü toplayarak bir seçim kararı alması gerekecek. Alınan kararın ardından yapılacak seçimde, Galatasaray Kulübü tüzüğüne göre başkanlığa aday olamayacak. Ancak Polat ve Cengiz gibi Elmas da kararı mahkemeye taşıyabilir.