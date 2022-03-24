"ATTIĞIM EN GÜZEL GOLDÜ"

Aynı maçta kaydettiği golle övgü toplayan Pedri, "Evet oldukça konuşuldu ve hatta TikTok'da bu gol hakkında bazı videolar gördüm. Marcao bana doğru geliyordu ve topa vurur gibi yapıp yanımdan geçmesini sağladım. Daha sonra etrafımda bir bacak daha gördüm ve topu biraz çektim. Eğer bir kişi daha karşıma çıksaydı saha dışına doğru gidecektim herhalde. Şaka bir yana şimdiye kadar attığım en güzel goldü diyebilirim." ifadelerini kullandı.