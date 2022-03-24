Barcelona'nın genç yeteneği Pedri, hem Galatasaray'ı hem de Real Madrid'i deplasmanda yendikleri haftanın ardından İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.
Barcelona'lı Pedri'den flaş Galatasaray maçı açıklaması! "Attığım gol..."
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynadığı Barcelona maçının rövanşında attığı harika golle dikkatleri üzerine çeken Pedri, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, sarı-kırmızılı takıma attığı golden ve Nef Stadyumu'ndaki ortamdan bahsetti. İşte Pedri'nin birbirinden çarpıcı itirafları...
"REAL MADRID BENİ REDDETTİ"
İspanyol basınından El Partidazo'ya konuşan Pedri, Barcelona'dan önce Real Madrid ile görüştüğünü ancak reddedildiğini açıkladı. İspanyol oyuncu, "Real Madrid ile toplamda 3 gün antrenman yapma fırsatım oldu ancak beni B Takımı'na gönderdiler. Daha sonra benim bu seviye için yeterli olmadığımı söyleyip kulüpten gönderdiler. İlk başta reddedilmek hoşunuza gitmiyor ancak sonradan size bir motivasyon kaynağı oluyor. Bunu böyle düşünüp çalışmaya devam ettim ve şimdi hep hayalini kurduğum yerdeyim." dedi.
"EL CLASICO'DA KAZANMAK HARİKA"
El Clasico'da kazanmanın harika hissettirdiğini söyleyen Pedri, "Daha önce iki kez maçı yerinde izleme şansım olmuştu ve defalarca televizyondan izlemiştim. Ancak içinde bulunmak ve böyle bir sonuç almak müthiş bir hissiyat gerçekten." ifadelerini kullandı.