GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan'a Mangala'dan kötü haber! İstenilen bonservis...

Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılı takımın orta saha transferi için ilgilendiği isimlerden biri olan Orel Mangala'da flaş bir gelişme yaşandı. Belçikalı futbolcunun bu yaz takımdan ayrılmak istediği ifade edildi. Stuttgart'ın 24 yaşındaki oyuncu için istediği bonservis rakamı da belli oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler)

Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2022- 12:03 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022- 12:07