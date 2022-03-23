Yaptıkları her işte Galatasaray'ın geleceğini düşünerek hareket ettiklerini anlatan Elmas, "Yaptığımız her işte Galatasaray'ın bekasını, geleceğini, kendimizden çok daha fazla düşünerek; doğru olan kararları almak için mücadele ediyoruz. Çok çalışıyoruz. Daha çok işimiz var. 6 aylık kısa sürede ciddi şeyler yaptık. Bunların kredisini kendimize almaya değil, Galatasaray'ın başarısı olarak göstermeye çalışıyoruz. Belki de hata yapıyoruz, bilmiyorum. Yaptığımız iyi şeylerden bahsedilmezken, negatif şeyler daha çok konuşuluyor. Vicdanımız çok rahat, üyelerin aklı selimine güveniyoruz." diye konuştu.