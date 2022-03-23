Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulübün mart ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Kulübü olağan divan kurulu toplantısı sonrası Burak Elmas konuştu!
Galatasaray Kulübü Olağan Divan Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından sarı kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, açıklamalarda bulundu. Elmas, kulübün başarısı için büyük gayret gösterdiklerini ve vicdanlarının rahat olduğunu söyledi. İşte o sözler...
Elmas, Galatasaray Nef Stadı'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 5 saat süren toplantıda yaptığı açıklamada, 26 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan idari ve mali genel kurulda üyelerin kendi yönetim kurullarının 6 aylık dönemini değerlendireceğini hatırlattı.
Elmas, "Galatasaray Kulübünün üyelerinden oluşan genel kurulda her türlü iradeye saygı duyuyoruz. 6 aydır elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.